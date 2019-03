Comeback beim FC Bayern: Rummenigge will Schweinsteiger zurück!

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Comeback beim FC Bayern? Rummenigge adelt Schweinsteiger

Ob der der 34 Jahre alte Schweinsteiger jemals nach München zurückkehre, wisse er nicht, sagte Rummenigge. Der langjährige Bayern-Profi spielt aktuell in der Major League Soccer für Chicago Fire - und könnte seine letzte Saison als aktiver Sportler bestreiten. „Für mich war einer der emotionalsten Momente des vergangenen Jahres, als Basti die Ehrenrunde nach seinem Abschiedsspiel gelaufen ist. Da habe ich mir gedacht: Sein Verhalten, das immer superseriös, korrekt und sympathisch war, hat sich ausgezahlt“ , sagte Rummenigge in der Erinnerung an die Partie von Schweinsteiger mit Chicago Fire gegen den FC Bayern in der ausverkauften Münchner Arena.

FC-Bayern-Boss Rummenigge spricht über Oliver Kahn

Auch zu Oliver Kahn, der als Nachfolger Rummenigges im Gespräch ist, äußerte sich der Bayern-Boss. Kahn (429 Spiele für den FC Bayern) "wäre in der Lage, diesen wichtigen Job erfolgreich auszufüllen. Da bin ich mir sicher", bekräftigte Rummenigge erneut. "Er vereinigt all das, was man braucht in diesem Job. Er hat Fußball auf höchstem Niveau gespielt und genießt deshalb die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und bei den Fans. Und er hat sich auf dem zweiten Bildungsweg Fähigkeiten in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft angeeignet."