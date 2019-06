Bastian Schweinsteiger spricht über neuen Job von Oliver Kahn und seine Rückkehr zum FC Bayern

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger will erst nach der Saison in der amerikanischen Major League Soccer über seine weitere Karriere entscheiden. "Normalerweise mache ich es so, dass ich mich im Herbst entscheide, wie es weitergeht. So wird es auch sein", sagte der langjährige Mittelfeldstar des FC Bayern München, der seit März 2017 für Chicago Fire spielt, im ARD Sportschau Club.