Netzreaktionen zum Karriereende von Bastian Schweinsteiger: "Ein Idol meiner Kindheit"

Eine große Ära ist passé: Bastian Schweinsteiger hat am Dienstag das Ende seiner langen und ruhmreichen Karriere erklärt. Der 35-Jährige, der zuletzt in den USA bei Chicago Fire aktiv war und einst beim FC Bayern München zum gefeierten Star wurde, absolvierte in der Nacht auf Montag sein letztes Spiel in der Major League Soccer, gewann mit 5:2 gegen Orlando und erklärte nicht einmal 48 Stunden später der Welt, warum er nicht mehr weiterspielen werde.