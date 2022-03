Der FC Bayern ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) im Spitzenspiel gefordert. Gegner in der Allianz Arena sind die aktuell drittplatzierten Leverkusener. Der Rekordmeister hat sich nach der Klatsche beim VfL Bochum (2:4) und dem enttäuschenden 1:1 gegen RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wieder gefangen. Zuletzt bezwangen die Münchener Eintracht Frankfurt mit 1:0 durch den Siegtreffer von Leroy Sané. Da bereits am Dienstag das wichtige Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg ansteht, wäre ein Sieg gegen das drittbeste Team der Liga für das Selbstbewusstsein der Bayern enorm wichtig.

