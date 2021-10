Im Video: Bayern-Gala gegen Leverkusen - "Das sollte der Konkurrenz Angst machen"

Die Bayern-Stars ließen sich nach der Machtdemonstration im Topspiel bei Bayer Leverkusen von den mitgereisten Fans feiern. 5:1 (5:0) hatte der deutsche Dauer-Meister die bisher so begeisternde Leverkusener Junioren-Garde um Florian Wirtz am Sonntagnachmittag gedemütigt und "gigantisch" aufgespielt, wie es Mittelfeld-Star Joshua Kimmich mit Blick auf die letzte Viertelstunde vor der Halbzeitpause beim Streamingdienst DAZN beschrieb. Da erzielten die Münchener vier Tore in sieben Minuten - eine Glanzleistung.

Anzeige