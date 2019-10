Leverkusen-Trainer Peter Bosz: Spannung in der Bundesliga ist "schlecht für deutsche Mannschaften"

Nach Ansicht von Peter Bosz spricht die momentane Dichte an der Tabellenspitze nicht für die Qualität der Bundesliga - was sich wiederum auf das deutsche Abschneiden in Champions League und Europa League auswirken könnte. "Nivellierung im Fußball ist in dieser Hinsicht ein Nachteil. Vorher war Bayern deutlich die beste Mannschaft. In Spanien sind es Real und Barca, Atletico versucht ranzukommen. In Italien ist es Juve. Und diese Mannschaften sind international auch ganz vorne. Wenn man jetzt diese Nivellierung hat, ist das natürlich spannend für die Bundesliga, aber es ist schlecht für die deutschen Mannschaften, was die internationalen Wettbewerbe betrifft", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen dem kicker.