Bundesliga kompakt: FC Bayern stürmt Titel ungebremst entgegen - Werner-Vorlage für RB Leipzig zu wenig

Bayer Leverkusen - FC Bayern 2:4 (1:3)

Der FC Bayern hat sich auf seinem Weg zum achten Bundesliga-Titel auch von Bayer Leverkusen nicht stoppen lassen. Die Münchner gewannen bei der Werkself 4:2 (3:1) und feierten damit auch eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt. Am Samstagnachmittag hatte Lucas Alario, der den verletzten Kai Havertz im Leverkusener Sturmzentrum vertrat, die Platzherren zwar in Führung gebracht (9.), doch die Bayern reagierten souverän. Kingsley Coman (27.), Leon Goretzka (42.) und Serge Gnabry (45.) sorgten mit ihren Treffern schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Robert Lewandowski legte im zweiten Abschnitt nach (66.), Youngster Florian Wirtz traf kurz vor dem Ende noch zum Endstand (89.).

Einziger Wermutstropfen: Lewandowski und Thomas Müller werden dem deutschen Rekordmeister am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. Die beiden Stars sahen in Leverkusen ihre jeweils fünfte Gelbe Karte der Saison. Für Leverkusen, das ebenfalls noch im Pokal vertreten ist und schon am Dienstag beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken ran muss, war die Niederlage gegen den FCB ein Dämpfer im Kampf um einen Platz in der Champions League.