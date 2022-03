Bundesliga kompakt: Müller bringt FC Bayern um Sieg im Top-Spiel - Hertha kassiert nächste Packung

FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1) Ein Eigentor von Thomas Müller hat den FC Bayern um den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft gebracht. Der Nationalspieler überwand Sven Ulreich im FCB-Tor bei einem akrobatischen Rettungsversuch (36.) und sorgte somit dafür, dass sich die Münchner im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen mit einem 1:1 (1:1) begnügen mussten. Zuvor hatte Niklas Süle den deutschen Rekordmeister in Führung gebracht (18.). In der Tabelle haben die Bayern nun neun Punkte Vorsprung auf Süles künftigen Klub Borussia Dortmund. Der BVB ist am Wochenende aufgrund der coronabedingten Absage der Parte bei Mainz 05 ohne Einsatz. Leverkusen, das in der Allianz Arena eine überaus engagierte Leistung zeigte, dürfte mit der Punkteteilung leben können und liegt weiter auf Champions-League-Kurs. Anzeige

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:4 (0:1) Hertha BSC bleibt in diesem Kalenderjahr der Prügelknabe der Bundesliga. Der 2022 weiter sieglose Tabellen-16. unterlag Eintracht Frankfurt mit 1:4 (0:1) und steckt immer tiefer im Abstiegskampf. BVB-Leihgabe Ansgar Knauff brachte die Gäste mit seinem ersten Tor für die Eintracht in Führung (17.), der Brasilianer Tuta erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (48.). Danach trafen auch Jesper Lindström (56.) und Rafael Borré (63.) für die SGE. Davie Selke gelang der einzige Treffer der Platzherren (61.). Während bei Hertha nun der Druck auf Trainer Tayfun Korkut weiter zunehmen dürfte, können die Hessen nach zuvor drei Niederlagen nacheinander ein wenig durchatmen. Für einen Angriff auf die internationalen Plätze benötigen die Frankfurter in den kommenden Wochen jedoch eine Siegesserie.

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1) Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals hat RB Leipzig eine lange Zeit drohende Heim-Pleite gegen den SC Freiburg nur knapp vermieden. Mit seinem Tor in der Schlussminute rettete der Spanier Angelino den Sachsen im direkten Duell um einen Champions-League-Platz zumindest noch einen Zähler. Ermedin Demirovic hatte die Gäste im ersten Durchgang in Führung gebracht (38.). In der Tabelle sind beide Mannschaften nun punktgleich - die bessere Tordifferenz gibt allerdings den Ausschlag zugunsten der weiterhin viertplatzierten Leipziger, die nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen sind. Den Freiburgern, die unter der Woche ebenfalls das Vorschlussrunden-Ticket im nationalen Cup-Wettbewerb gelöst hatten, waren zuvor drei Pflichtspielsiege in Serie gelungen.

VfL Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (1:0) Der VfL Wolfsburg arbeitet sich weiter in Richtung des gesicherten Tabellenmittelfeldes vor. Die Niedersachsen kamen gegen Union Berlin zu einem 1:0 (1:0) und haben nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Beim ersten Aufeinandertreffen von VfL-Winterzugang Max Kruse mit seinem ehemaligen Klub zeigte sich keine der beiden Mannschaften sonderlich treffsicher - zumindest dann, wenn es in Richtung des gegnerischen Kastens ging. So fiel die Entscheidung durch ein Eigentor von Taiwo Awoniyi (24.). Für Union, das unter der Woche noch das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht hatte, war die Pleite ein herber Dämpfer bei der Bewerbung um einen Platz im internationalen Geschäft.