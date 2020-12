FC Bayern führt Beliebtheitsliste an: So schneiden die Bundesliga-Klubs im Ranking ab

Welcher Bundesligist ist am Beliebtesten und weshalb? Welche Kriterien sind für die Beliebtheit eines Klubs entscheidend? Wie schneiden die 18 Klubs der Bundesliga-Saison 2019/20 hinsichtlich dieser Kriterien ab? Und welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Kriterien in dieser besonderen Saison? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Beliebtheitsstudie 2020 von SLC Management. "Zum sechsten Mal in Folge wird in dieser einzigartigen Meta-Studie seit 2015 jährlich die Beliebtheits-DNA der Bundesligisten in 18 Kriterien dynamisch entschlüsselt und somit die Stellschrauben für Beliebtheit und ökonomischen Erfolg eines Klubs offengelegt", erklärt das SLC Management in einer Pressemitteilung. Befragt wurden deutschlandweit über 30.000 Menschen.

