Bayern-Trainer Nagelsmann nach seiner Rückkehr: "Es ist schon schöner, als am Fernseher zuzuschauen"

Bei der Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann nach zweiwöchiger Corona-Pause ist der FC Bayern München angeführt von Jubilar Lewandowski ins Champions-League-Achtelfinale gestürmt. Beim 5:2 gegen Benfica Lissabon beeindruckten die Münchner wieder mit ihrer offensiven Wucht und sehenswerten Angreifer-Toren von Weltfußballer Lewandowski (26./62./84. Minute), der sein 100. Spiel in der Champions League absolvierte, Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané (49.).

"Es hat Spaß gemacht zuzuschauen", lobte Nagelsmann seine Mannschaft bei Amazon Prime. "Natürlich haben wir zwei Tore gekriegt, das war anders besprochen. Aber es war ein unfassbar gutes Spiel von uns. Es ist schon schöner, als am Fernseher zuzuschauen.“ Vor allem über das Publikum freute sich der Bayern-Trainer. "Es war jetzt mein erstes Spiel mit so vielen Zuschauern seit langem, es ist schon schöner, wenn Zuschauer da sind.“

Dennoch weiß auch Nagelsmann, dass der Sieg gegen Benfica nur ein kleiner Schritt auf dem Weg ist, den Henkelpott wieder nach München zu holen. "Die K.o.-Spiele kommen noch, und auch da musst du präsent sein. Es gibt schon ein paar Teams, die gut sind, aber da gehören wir auch dazu", sagte der Trainer. Am Wochenende geht es für die Bayern mit dem Topspiel in der Bundesliga weiter. Am Sonnabend muss der Rekordmeister gegen den Tabellendritten Freiburg ran.