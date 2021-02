Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Benjamin Pavard nach positivem Test in Quarantäne

Erneuter Corona-Fall beim FC Bayern München: Benjamin Pavard hat sich laut offizieller Vereinsmitteilung mit COVID-19 infiziert und sich bereits in Quarantäne begeben. Ihm gehe es gut, teilten die Münchner am Donnerstagmorgen mit. Geht man von 14 Tagen Pause aus, wird der Außenverteidiger den Bayern in den kommenden Partien gegen Eintracht Frankfurt (Samstag) und den 1. FC Köln (27. Februar) in der Bundesliga sowie auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom (Dienstag) fehlen. Selbst für einen Einsatz im Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund (6. März) könnte es für den Weltmeister von 2018 unter Umständen nicht reichen. Anzeige

Corona erwischte die Bayern zuletzt mit voller Wucht: Erst infizierten sich Leon Goretzka und Javi Martinez Ende Januar und fehlten dem FCB beim Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft in Katar. Während des Turniers wurde dann Thomas Müller positiv auf das Virus getestet. Er befindet sich noch immer in Quarantäne. Goretzka und Martinez sind dagegen am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen und absolvierten erste Einheiten.