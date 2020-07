Nach Pavard-Ausfall: FC Bayern sucht nach Ersatz - Joshua Kimmich offenbar eine Option

Eigentlich hatte Hansi Flick das Testspiel gegen Olympique Marseille vor allem dafür nutzen wollen, seine Bayern vor dem Champions-League-August wieder in Wettkampfstimmung zu bringen. Nun aber wird die Partie am Freitag für den Rekordmeister auch zum Aufstellungs-Testlauf für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea. Da Rechtsverteidiger Benjamin Pavard wegen einer Knöchelverletzung gegen die Londoner definitiv ausfallen wird und womöglich in diesem Sommer gar nicht mehr spielen kann, braucht Flick einen Ersatz für den Stammspieler.

Es gibt einige Startelfvarianten ohne den französischen Weltmeister, der in dieser Saison alle Partien in der europäischen Königsklasse von Anfang bis zum Ende bestritten hatte. Ideal ist keine davon. Womöglich rückt Joshua Kimmich vom defensiven Mittelfeld wieder zurück in seine frühere Rolle. Der Nationalspieler ist ein starker Rechtsverteidiger, war bei Flick zuletzt aber der zentrale Spielgestalter vor der Abwehr. Der Kicker schrieb am Donnerstag, dass der 25-Jährige bereit sei für den Rollentausch.

Auch Odriozola eine Option Falls Flick aber sein zuletzt überzeugendes Sechser-Duo mit Kimmich und Leon Goretzka nicht sprengen will, ist Alvaro Odriozola eine Variante. Der Spanier war im Januar als Backup für die rechte Abwehrseite von Real Madrid ausgeliehen worden. Überzeugen konnte der 24-Jährige aber nicht. Dass Flick ihn im Königsklassen-Showdown gegen die besten Stürmer Europas ranlässt, ist schwer vorstellbar.

Pavard hatte sich im Debüt-Jahr in München absolut durchgesetzt, sein Ausfall wiegt deshalb schwer. Der Franzose erlitt am Sonntag beim ersten Mannschaftstraining eine Knöchelverletzung. Die Bayern nannten es Bandverletzung an der linken Fußwurzel, die L'Équipe berichtete in dieser Woche von einem Bänderriss. Mit Verweis auf die medizinische Abteilung des Vereins meldete das französische Fachblatt zudem, dass Pavard vier bis sechs Wochen ausfällt. Damit könnte er beim Champions-League-Turnier in Lissabon nicht spielen.