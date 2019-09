Bayern-Star Pavard mit Kampfansage an BVB und Leipzig: "Werden es allen beweisen"

Das ist eine klare Kampfansage an die Konkurrenz: Weltmeister Benjamin Pavard lässt keine Zweifel an der Favoritenrolle des FC Bayern München in der Bundesliga zu. Zwar erwarte er gegen Borussia Dortmund "zwei schwierige Spiele", und RB Leipzig habe "eine Top-Mannschaft", sagte der Neuzugang im Sky-Interview. "Aber wir sind der FC Bayern, es ist unsere Pflicht, Meister zu werden." Pavard wird seine Worte schon bald belegen müssen: Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gastiert der FCB zum Topspiel in Leipzig.