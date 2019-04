Das Hin und Her um den Wechsel von Benjamin Pavard zum FC Bayern scheint bald ein Ende zu haben. Nachdem FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und der Franzose selbst zuletzt den Transfer bestätigt hatten, hieß es von Seiten des VfB Stuttgart zunächst, dass keine offizielle Einigung bestehe. Jetzt spitzt sich die Lage allerdings zu - Pavard soll sich laut dem Kicker am Montag zum Medizincheck in München befinden.