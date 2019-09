Bayern-Boss Hoeneß adelt Pavard: "Wird einer der besten Transfers werden, die wir je gemacht haben"

Für Bayern-Boss UIi Hoeneß ist das kein Makel - im Gegenteil. "Für mich ist nicht entscheidend, was ein Spieler kostet. Mir war immer klar, dass er ein überragender Transfer wird" , urteilte der FCB-Präsident gegenüber Sport1. "Vor allem, weil er charakterlich wunderbar ist."

Pavard gibt Kompliment an FCB-Präsident Hoeneß zurück: "Eine großartige Persönlichkeit"

Der Franzose verpasste bisher keine Minute in dieser Saison, traf beim 6:1 gegen Mainz 05 und hat sich auf der Rechtsverteidiger-Position mittlerweile festgespielt. Hoeneß sieht den Ex-Stuttgarter als Mann für die Zukunft - und der Gegenwart. "* Er zeigt jetzt schon nach ein paar Wochen, dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben."*

Der 23-Jährige besticht durch Variabilität, kann sowohl rechts als auch in der Innenverteidigung spielen. Dass Pavard beim FC Bayern so schnell Fuß fassen konnte, liegt ganz entscheidend auch an Uli Hoeneß, der sich schon vor der Unterschrift des jungen Abwehrspielers mit Pavard austauschte. "Herr Hoeneß ist eine großartige Persönlichkeit, der den Klub lebt wie kein Zweiter. Wenn der FC Bayern heute da ist, wo er ist, dann vor allem wegen des Präsidenten. Er war sehr wichtig für mich, aber alle anderen haben auch dazu beigetragen. Es geht sehr familiär zu", sagte Pavard kürzlich.