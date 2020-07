Hiobsbotschaft zum Trainingsstart: FC Bayern muss vorerst auf Benjamin Pavard verzichten

Der FC Bayern muss vorerst auf Benjamin Pavard verzichten. Der französische Weltmeister zog sich im ersten Mannschaftstraining nach der rund zweiwöchigen Urlaubspause eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel und fällt nach Angaben des Klubs "vorerst" aus. Laut Sky dürfte der Abwehrspieler den Münchnern rund drei Wochen fehlen. Damit würde Pavard auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 8. August gegen den FC Chelsea nicht zur Verfügung stehen. Sollten die Bayern ihre nach dem 3:0 in London glänzende Ausgangsposition nutzen und in das Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) einziehen, könnte Pavard im weiteren Verlauf der Veranstaltung in den Kader zurückkehren.