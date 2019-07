FC Bayern besiegt Real Madrid in den USA - erster Erfolg gegen die Königlichen seit sieben Jahren

Der FC Bayern hat auf seiner USA-Reise nach einer ansehnlichen Vorstellung einen Prestigeerfolg gegen Real Madrid gefeiert. Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung gewann der deutsche Rekordmeister in Houston, dem Sitz des Flugkontrollzentrums der US-Raumfahrtbehörde Nasa, mit 3:1 (1:0). „Ich möchte beiden Mannschaften gratulieren zu einem tollen Spiel. Wir haben mutig nach vorne gespielt, den Gegner noch gepresst“, resümierte Trainer Niko Kovac zufrieden.

Manuel Neuer freut sich über drei Tore gegen Real Madrid

Kapitän Manuel Neuer sprach von „einem richtig tollen Spiel“, bei dem ihm besonders positiv auffiel, „dass wir drei Tore gegen Real erzielt haben“. Speziell vor der Pause, als Real-Coach Zinedine Zidane seine Topelf mit Toni Kroos und dem über 100 Millionen Euro teuren Neuzugang Eden Hazard aufbot, sahen die Zuschauer in der imposanten Arena des American-Footballteams Houston Texans ein attraktives Testspiel.

Die erste Partie im Rahmen des International Champions Cups hatten die Bayern in Los Angeles gegen den FC Arsenal mit 1:2 verloren. Vor der Heimreise nach München folgt am Mittwoch ( (3 Uhr MESZ) noch ein weiterer hochkarätiger Test in Kansas City gegen den AC Mailand.