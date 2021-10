FC Bayern bestätigt: Trainer Julian Nagelsmann nach positivem Corona-Test in Isolation

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Donnerstagvormittag. Der 34-Jährige, der vollständig geimpft ist, werde "getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben", hieß es in der Erklärung der Münchner, die am Mittwochabend in der Champions League 4:0 bei Benfica Lissabon gewonnen hatten, weiter. Anzeige

Nagelsmann hatte die Partie wegen seiner Erkrankung aus dem Hotelzimmer verfolgt und per technischer Hilfsmittel mit seinem Coaching-Staff um Dino Toppmöller im Stadion kommuniziert. Da war man bei den Bayern allerdings noch davon ausgegangen, dass der Trainer an einem grippalen Infekt leide. Wie lange Nagelsmann nun keinen direkten Einfluss auf das Team nehmen kann, blieb am Donnerstag zunächst offen.