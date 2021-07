FC Bayern bestätigt Einigung mit RB Leipzig: Neuzugang Upamecano beim Vorbereitungsstart dabei

Mit Abwehr-Neuzugang Dayot Upamecano ist der FC Bayern München in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der 22-Jährige ist schon bei den Leistungstests am Montag und Dienstag dabei, nachdem der deutsche Rekordmeister und Upamecanos bisheriger Verein RB Leipzig eine kurzfristige Transferlösung gefunden haben. Das bestätigten die Münchner am Montag. Ursprünglich hätte der Franzose erst am 15. Juli zum Team stoßen sollen und damit sowohl die medizinischen Tests zum Wochenstart und das erste Mannschaftstraining am Mittwoch (14.30 Uhr) verpasst.

