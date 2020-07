Sané vor Unterschrift beim FC Bayern: Sportvorstand Salihamidzic bestätigt "sehr gute Gespräche"

FC Bayern macht Kouassi-Transfer perfekt – Salihamidzic: "Eines der größten Talente in Europa"

"Wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Management von Leroy Sané und selbstverständlich mit Manchester City, das kann ich bestätigt" , sagte Salihamidzic, der seit Mittwoch nicht mehr Sportdirektor ist, sondern zum Sportvorstand aufrückte. Es gibt wohl keinen Zweifel mehr, dass der Nationalspieler zu den Bayern geht. Man müsse sich jetzt "ein bisschen gedulden", betonte Salihamidzic. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen.

Am Dienstagabend hatte die Bild unter Berufung auf das Umfeld von ManCity-Trainer Pep Guardiola berichtet, dass der Transfer fix ist. Sané soll in München demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und weniger als 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Die englische Times schreibt von einer Transfer-Summe von rund 60 Millionen Euro. Der 24-Jährige, der vor vier Jahren vom FC Schalke 04 zu ManCity gewechselt war, sei demnach den Bayern bei seinen Gehaltsforderungen entgegengekommen.

Guardiola hatte kürzlich bestätigt, dass Sané den Klub verlassen möchte . "Er will zu einem anderen Klub gehen", sagte Guardiola. "Ich weiß nicht, ob er in diesem Sommer oder im nächsten Sommer nach seinem Vertragsende (2021; d. Red.) geht." Wie Guardiola erklärte, habe er mit Sané "zwei- oder dreimal" über einen neuen Kontrakt gesprochen. Sané habe sich jedoch dagegen entschieden.

Auch über die Personalien Alexander Nübel, Tanguy Kouassi und Sané hinaus wollte Salihamidzic mögliche Neuverpflichtungen nicht ausschließen. "Wir halten die Augen offen, um uns in der Breite oder sogar in der Qualität zu verstärken", sagte der Bosnier, der seit drei Jahren in leitender Funktion für den FC Bayern arbeitet.