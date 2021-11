FC Bayern bestätigt: Joshua Kimmich muss erneut in Quarantäne und verpasst Spiel gegen Augsburg

Joshua Kimmich fällt nach der Zwangspause als Corona-Kontaktperson in den jüngsten Länderspielen nun auch erstmals für Partien mit dem FC Bayern München aus. Der 26-Jährige muss wegen des Kontakts zu einer an Covid-19 erkrankten Person erneut in Quarantäne. Damit fehlt der deutsche Nationalspieler dem Tabellenführer beim Bundesliga-Spiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg. Das bestätige der FC Bayern am Freitagmittag.

Kimmich hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass er sich bislang nicht gegen das Coronavirus habe impfen lassen. Der 26-Jährige verpasst jetzt als ungeimpfter Profi wohl auch das Champions-League-Spiel der Bayern am kommenden Dienstag bei Dynamo Kiew. Trainer Julian Nagelsmann könnte nach eigenen Angaben frühestens in einer Woche wieder mit Kimmich planen. Der FCB-Coach ließ keinen Zweifel daran, dass der Ausfall ungeimpfter Spieler auch für den Verein ein Nachteil ist und nicht nur für den betroffenen Akteur selbst: "Das ist Fakt." Er gehe schon davon aus, dass die ungeimpften Spieler wie Kimmich verstünden, dass die Gefahr für sie größer ist, mehr Partien zu verpassen als geimpfte Akteure, die als Kontaktpersonen nicht in die Isolation müssten.