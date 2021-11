FC Bayern bestätigt: Josip Stanisic positiv auf Corona getestet - Youngster in häuslicher Isolation

Beim FC Bayern grassiert das Coronavirus: Nach Niklas Süle hat es nun auch Josip Stanisic erwischt. Der deutsche Rekordmeister hat am Mittwochnachmittag einen Bericht der Bild, wonach Stanisic positiv auf Covid-19 getestet wurde, bestätigt. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger der Münchner habe sich laut Vereinsmitteilung in häuslicher Isolation begeben. Damit fällt der Kroate definitiv für das Bundesliga-Spiel des Tabellenführers am Freitag beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN) aus. Es gehe dem geimpften Stanisic jedoch gut, so der FCB weiter.

Anzeige