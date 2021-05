FC Bayern bestätigt: Klose und Gerland verlassen Verein - Rummenigge würdigt FCB-Legenden

Neben Cheftrainer Hansi Flick werden noch mindestens zwei weitere Mitglieder des Trainerteams den FC Bayern München verlassen. Wie der alte und neue deutsche Meister am Dienstagnachmittag offiziell bestätigt hat, gehören Miroslav Klose und Hermann Gerland auf eigenen Wunsch nicht mehr zum FCB. Die Bestätigung von Vereinsseite galt nur als Formsache, nachdem sowohl Klose als auch Gerland in separaten Interviews ihre Abgänge bereits angekündigt hatten. Zum Abschied würdigte nun Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die beiden Bayern-Legenden.

Klose, Weltmeister von 2014, hat kürzlich erfolgreich die Prüfungen zum Fußball-Lehrer abgeschlossen. Der 42-Jährige hat nach eigenen Angaben "mehrere spannende Optionen" für die berufliche Zukunft vorliegen, wie er dem Kicker am Montag sagte. "Und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde", kündigte er an. Laut Rheinische Post und Express ist Klose ein Kandidat für den Cheftrainer-Posten bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Beim FCB arbeitete der Ex-Nationalspieler als Assistent von Coach Flick und als Stürmertrainer. "Ich hatte eine großartige Zeit mit dieser unfassbar genialen Mannschaft und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, in diesem Trainerteam gearbeitet zu haben", wird Klose in der Vereinsmeldung zitiert.