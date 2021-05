FC Bayern bestätigt: Meisterfeier vor Zuschauern - 250 Fans in Allianz Arena am letzten Spieltag

Der FC Bayern München bestreitet sein letztes Saisonspiel in der Bundesliga vor Zuschauern. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erlauben es die von der bayerischen Landesregierung beschlossenen Lockerungen aufgrund der sich bessernden Corona-Lage dem deutschen Rekordmeister, die Partie gegen den FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) in der Allianz Arena vor 250 Zuschauern zu bestreiten. Nach der Begegnung werden die Münchener zum neunten Mal in Folge als deutscher Meister geehrt. Anzeige

Dabei gehen laut Mitteilung des FC Bayern 100 Tickets an Personen aus dem Gesundheitswesen. "Diese Pandemie-Helden werden vom Gesundheitsministerium ausgewählt", schreibt der Verein. 100 weitere Karten gehen per Losentscheid an Klubmitglieder. Zehn Tickets gehen den "Kids Club" des FC Bayern. Zudem erhalten Trainer Hansi Flick sowie die Co-Trainer und die Spieler, die am Samstag verabschiedet werden, jeweils fünf Tickets, "um diesen besonderen Moment mit ihren Verwandten teilen zu können". Flicks bis 2023 laufender Vertrag wird bekanntlich zum Saisonende aufgelöst. Der Coach gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Die Flick-Nachfolge übernimmt Julian Nagelsmann von RB Leipzig.

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge ließ sich zitieren: „Selbst, wenn es nur 250 Zuschauer sind, ist es ein erster, kleiner Schritt zurück in eine Normalität, wie wir sie uns alle wünschen. Wir freuen uns sehr, einigen unserer Fans das Saisonfinale im Stadion ermöglichen zu können, zudem soll unsere Einladung der Pandemie-Helden eine kleine Geste des Dankes sein.“ Für die Bayern ist es das erste Bundesliga-Heimspiel vor Zuschauern seit dem 8. März 2020.