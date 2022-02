FC Bayern bestätigt: Offensiv-Star Thomas Müller erneut positiv auf Coronavirus getestet

Der FC Bayern München muss vorerst auf Offensivspieler Thomas Müller verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, ergab ein PCR-Test beim 32-Jährigen einen positiven Befund auf das Coronavirus. Der Münchener Routinier befinde sich jedoch gesundheitlich in einem guten Zustand. " Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation ", heißt es in der offiziellen Klub-Mitteilung.

Für den Mittelfeldmann des FCB ist dies keine neue Erfahrung: Müller war bereits im Februar 2021 positiv auf das Virus getestet worden und hatte in der Folge das Finale der Klub-Weltmeisterschaft verpasst und war mit einem Spezialflieger aus Katar nach München zurückgebracht worden. Zuletzt war Anfang Februar dieses Jahres Nationalspieler Jamal Musiala coronabedingt ausgefallen. Die Münchner waren zum Start in das Jahr hart von Corona-Fällen betroffen. Beim 1:2 zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach hatte Trainer Julian Nagelsmann auf insgesamt 13 Profis, darunter neun wegen positiver Corona-Tests, verzichten müssen.

Müller wird den Bayern damit vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Stammspieler, der am Sonntag gegen Greuther Fürth (4:1) noch gespielt hatte, gilt auch unter Trainer Julian Nagelsmann als feste Größe im Team. In der laufenden Saison kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm zehn Tore und 22 Vorlagen gelangen. Als nächstes liegt für die Münchener am kommenden Samstag ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt an.