FC Bayern bestätigt positiven Test: Joshua Kimmich mit dem Coronavirus infiziert

Jetzt ist es offiziell. Joshua Kimmich ist positiv auf auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der FC Bayern am Mittwochabend in einer Klubmitteilung. Dem Spieler gehe es gut. Zuvor hatte die Bild über die Infektion des 26-Jährigen berichtet .

Der Nationalspieler befand sich bereits in häuslicher Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer positiv getesteten Person aus seinem privaten Umfeld hatte. Nun hat es ihn selbst auch erwischt. Kimmich, der öffentlich bestätigt hatte, sich noch nicht gegen Covid-19 geimpft zu sein, wird dem FC Bayern damit auf unbestimmte Zeit, aber mindestens für weitere 14 Tage nicht zu Verfügung stehen. Also auch nicht am 4. Dezember im Bundesliga-Gipfel gegen den BVB. Am Mittwochnachmittag hatte der Klub bereits die Erkrankung von Eric Maxim Choupo-Moting gemeldet.