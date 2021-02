"Fast eine Tragödie": Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt schwere Verletzung von Corentin Tolisso

Der FC Bayern München muss erneut lange auf Mittelfeldstar Corentin Tolisso verzichten. Der französische Weltmeister hat sich im Training vor dem Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) schwerer verletzt und wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. Das erklärte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Bild. Tolisso wurde am Freitagmorgen bereits operiert. Anzeige

"Mir tut es einfach leid. Wir waren alle geschockt", sagte Flick und nennte die Verletzung "fast eine Tragödie". Der Franzose habe sich nach Verletzungsproblemen gerade erst wieder reingekämpft. "Es ist wirklich schade um ihn." Dass Tolisso wegen seines 2022 auslaufenden Vertrages nun keine Alternative mehr für den FCB sei, schloss Flick aus. "Bayern hat immer wieder gezeigt, dass sie in so einer Situation zu einem Spieler stehen. Wichtig ist, dass er wieder an die Leistungsfähigkeit kommt."

Die Verletzung war in der Einheit am Vormittag ohne Fremdeinwirkung aufgetreten. Bei einem Schuss riss dem 26-Jährigen die Muskelsehne gerissen, ein Schmerzensschrei war laut Bild quer über das Klubgelände an der Säbener Straße zu hören. Flick: "Wir waren alle geschockt." Flick rechnet hinsichtlich der Ausfallzeit "mit mindestens drei Monaten".