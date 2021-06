Bericht: FC Bayern und Bielefeld-Keeper Stefan Ortega stehen wegen Transfer "längst" in Kontakt

Der FC Bayern München arbeitet einem Kicker-Bericht zufolge an einer Verpflichtung von Bielefelds Torhüter Stefan Ortega . Der Schlussmann könnte als Ersatz von Alexander Nübel innerhalb der Bundesliga zum Rekordmeister wechseln und dort die Nummer zwei hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer werden, hieß es am Montag. Der Verein äußerte sich nicht zu dem Artikel. Nübel war im vorigen Sommer von Schalke 04 gekommen und soll Neuer irgendwann als Stammkeeper beerben. Allerdings ist der 24-Jährige nach einer Saison unzufrieden mit seinem Platz auf der Ersatzbank und forciert eine Leihe zu einem anderen Team, um Spielpraxis zu sammeln.

Ortega hatte vor rund sechs Wochen selbst auf entsprechende Gerüchte reagiert und gesagt, er würde ein Engagement bei einem internationalen Spitzenklub auch als Nummer zwei weiterhin nicht ausschließen. "Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte der Torwart in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei nannte der 28-Jährige auch explizit den deutschen Rekordmeister: "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen." Sollte ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?", überlegte der Schlussmann laut.