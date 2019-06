Bixente Lizarazu kritisiert "durchschnittlichen" Benjamin Pavard und die Transfer-Politik des FC Bayern

Nach seinen fast schon überschwänglichen Lobeshymnen auf Rekordeinkauf Lucas Hernandez hat sich Bixente Lizarazu über einen anderen Transfer seines Ex-Klubs FC Bayern sehr kritisch geäußert. So hält der 49-Jährige den für 35 Millionen Euro vom Bundesliga -Absteiger VfB Stuttgart verpflichteten Benjamin Pavard für noch nicht reif genug für die Münchner. "Stuttgart ist nicht München, vom VfB zum FC Bayern ist es ein großer Schritt. Pavard muss sich natürlich steigern, um bei Bayern spielen zu können. Er muss viel dafür tun", urteilte Lizarazu im kicker über seinen französischen Landsmann und wurde noch deutlicher.

Lizarazu: "Technisch ist er zwar stark und leichtfüßig, er spielt gute Pässe. Aber seine Entwicklung ging seit der WM 2018 zurück, seither wurde es weniger, auch in der französischen Nationalmannschaft. Er liefert nur noch Durchschnitt ab." Zudem müsse Pavard schnell sein turbulentes Jahr mit dem Gewinn des WM-Titels und dem Abstieg mit den Stuttgartern abschütteln. "Dazu ist hoch konzentrierte und top seriöse Professionalität gefragt", meinte Lizarazu, der mit den Münchnern zwischen 1997 und 2006 sechsmal Deutscher Meister wurde und 2001 die Champions League gewann.

Lizarazu: Kein Verständnis für Hummels-Verkauf

Der Weltmeister von 1998 sieht die Transferpolitik der Bayern in diesem Sommer aber nicht allein wegen der Pavard-Verpflichtung kritisch. Insgesamt fehlt Lizarazu die Ausgewogenheit bei den Planungen. So seien Hernandez und Pavard eher Außenverteidiger, das Abwehrzentrum der Münchner nach dem Verkauf von Mats Hummels an Borussia Dortmund folglich eher unterbesetzt. Daher könne er den Hummels-Transfer "nicht verstehen".