FC Bayern bleibt Tabellenführer: Lewandowski rettet Remis gegen Union Berlin

Der FC Bayern München hat bei Union Berlin gepatzt: Der Rekordmeister kam am Samstagabend im Stadion An der Alten Försterei nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nach dem Führungstreffer von Grischa Prömel (4. Minute) dauerte es bis zur 67. Minute, ehe der FCB durch den 14. Saisontreffer von Robert Lewandowski konterte - und so durch den Punkt immerhin die Tabellenführung rettete. Die Bayern liegen nach dem 2:0-Sieg von RB Leipzig gegen Werder Bremen am Nachmittag nun in der Liga-Tabelle gleichauf mit den Sachsen, können allerdings am Sonntag von Bayer Leverkusen (Heimspiel gegen Hoffenheim) vom Spitzenplatz verdrängt werden. Anzeige

Die erste Halbzeit dominierte überraschend der Gastgeber aus Berlin. Bereits nach 52 Sekunden hätte Union 1:0 in Führung gehen müssen. Nach einem langen Ball war Taiwo Awoniyi auf und davon und entschied sich aus 15 Metern allein vor Keeper Manuel Neuer für die linke Ecke. Doch der Bayern-Keeper rettete mit einer bärenstarken Parade. Dann folgte eine Ecke in der vierten Minute: Christopher Trimmel fand mit seinem Ball auf den kurzen Pfosten Grischa Prömel, der hochstieg und das Spielgerät punktgenau im langen Eck unterbrachte. Neuer konnte nur noch hinterherschauen. Damit lagen die Bayern zum fünften Mal in Folge in der Bundesliga zurück. Auch danach waren die Köpenicker, die lange auf ihren Anführer Max Kruse aufgrund eines Muskelbündelrisses verzichten müssen, die bessere Mannschaft.

Das große Manko: Union Berlin verpasste es, trotz teils bester Möglichkeiten das zweite Tor nachzulegen und die Bayern-Schwäche auszunutzen. Die beste Chance vergab abermals Derby-Torschütze Awoniyi, der auch in der 22. Minute allein vor Neuer stand. Der Nigerianer verzögerte sogar noch gut gegen den heraneilenden David Alaba, drosch seinen Schuss allerdings am rechten Pfosten vorbei. Den Bayern fiel gegen defensiv gut stehende Berliner kaum eine Antwort ein.

Luthe rettet Union-Remis

Bis zur 67. Minute: Die Bayern kamen deutlich besser aus der Kabine und hatten die besseren Chancen als Union, das sich vornehmlich um das Verteidigen des Vorsprungs bemühte, aber auch das ein oder andere Mal gefährlich vor Neuer in Erscheinung trat. Doch Lewandowski rettete den Tag für die Bayern. Nach Vorlage von Kingsley Coman, der auf der linken Außenbahn an zwei Gegenspielern vorbei zog, schon Lewandowski per Abstauber zum Ausgleich ab. Es war der 14. Saisontreffer des Polen.