Mit Bayern-Block und Andrich als Backup: So würde Matthäus das DFB-Team bei der WM aufstellen

Andrich selbst hatte sich im Februar angesprochen auf eine Teilnahme bei der Endrunde im Wüstenstaat ambitioniert geäußert . "Ich bin nicht nach Leverkusen gekommen, um zu sagen: Jetzt habe ich es geschafft. Ich möchte das Bestmögliche erreichen und gerne für Deutschland spielen", sagte der 26-Jährige der Sport Bild: "Ich gebe jeden Tag Gas. Aber ich mache mir keinen Druck, Nationalspieler werden zu müssen." Klar sei ihm, dass die Chancen auf den Sprung in den Kader von Bundestrainer Hansi Flick steigen, sofern er mit der "Werkself" seine Ziele erreiche. In der laufenden Spielzeit ist der Zentrumspieler bei Leverkusen gesetzt, absolvierte bereits 27 Pflichtspiele (sieben Tore, drei Vorlagen).

Überraschungen in der ersten Elf von Matthäus bleiben indes weitgehend aus. In der Sturmspitze sieht der 61-Jährige aktuell Kai Havertz "einen Schritt" vor seinem Chelsea-Teamkollegen Timo Werner. "Mit dem flexiblen Havertz in der Spitze kann es ein Wechselspiel geben: Er kann sich auf andere Positionen fallen lassen, dafür Müller oder Gnabry ins Sturm-Zentrum vordringen", sagte Matthäus. Zudem sei auch Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger in der Defensive gesetzt – flankiert von den Außenverteidigern Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) und David Raum (TSG Hoffenheim).