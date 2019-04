FC Bayern: Hoeneß schimpft über Boateng-Party - Matthäus-Aussage sorgt für Zoff

Die anstehende Party von Verteidiger Jerome Boateng im Anschluss an das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (hier im SPORT BUZZER-Liveticker) sorgt beim FC Bayern München für Unruhe. Der 30-Jährige feiert nach dem wichtigen Spiel eine Party seines Magazins "BOA" in der Münchner Nobel-Disco P1. Eingeladen sind zahlreiche Prominente wie Sprint-Olympiasieger Usain Bolt, Moderatorin Palina Rojinski oder Rapper Capital Bra.

Einer ist definitiv nicht dabei: FCB-Präsident Uli Hoeneß. Der 67-Jährige kritisierte die Veranstaltung bei seiner Ankunft in der Allianz Arena scharf. "Ich würde da nicht hingehen, weil es ein Schwachsinn ist" , grollte Hoeneß im Gespräch mit Bild.

Hitziges Wortgefecht zwischen Salihamidzic und Matthäus

Nicht nur Hoeneß ist verärgert - auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat seinen Unmut bereits kundgetan. "In das Privatleben mische ich mich nicht ein, aber wir sollten uns alle auf den Fußball konzentrieren. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten. Das würde ich als Spieler nicht machen, besonders, wenn es so ein Spiel ist", sagte er nach dem Spiel gegen Heidenheim in der Mixed-Zone.