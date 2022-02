Hamann eröffnet Verteidiger-Debatte beim FC Bayern: Hat Upamecano genug Qualität für das Süle-Erbe?

Nach dem Debakel beim VfL Bochum droht beim FC Bayern eine Debatte zu entbrennen, die die Klub-Verantwortlichen nur zu gern vermieden hätten. Keine an den sportlichen Ergebnissen orientierte, dafür ist der Vorsprung an der Tabellenspitze noch immer zu komfortabel. Sondern eine personelle. Im Zentrum der Diskussion: Dayot Upamecano und auch Niklas Süle. Letztgenannter, weil er den Klub verlässt und Erstgenannter, weil er diese Abgang auffangen soll. Und das traut ihm spätestens nach der Leistung am Samstagnachmittag in Bochum nicht jeder zu.

Anzeige