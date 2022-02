Niklas Süle und seine prominenten Vorgänger: Diese Stars spielten für den FC Bayern und den BVB

Gescheiterter Vertragspoker in München, freudiger Empfang beim BVB: Niklas Süle hat mit seinem brisanten Wechsel im Sommer vom FC Bayern nach Dortmund für den größten Transfercoup der vergangenen Wochen gesorgt. Wie der Revierklub am Montag mitteilte, unterschrieb der ablösefreie Nationalspieler einen Vierjahresvertrag. "Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen", kommentierte BVB-Sportdirektor Michel Zorc.

