Mit zwei Tagen Abstand hat sich Julian Nagelsmann erstmals zum Debakel seines FC Bayern im DFB-Pokal geäußert. Der Trainer hatte die 0:5-Niederlage gegen Gladbach wegen seiner Corona-Infektion vor dem heimischen TV-Gerät verfolgen müssen. "Ich habe natürlich schon viel rumgeschrien. Die Nachbarn von gegenüber haben sich wahrscheinlich auch gefragt, was da los ist. Aber die haben ja auch gewusst, dass wir spielen", sagte der 34-Jährige am Freitag auf der digitalen Pressekonferenz zu dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (Sa., 15.30 Uhr/Sky) und versicherte: "Es ist nichts kaputtgegangen." Anzeige

Der Trainer versuchte den Blick schnell darauf zu richten, welche positiven Erkenntnisse er und sein Team aus der Blamage mitnehmen können: "Ich glaube, in aller erster Linie haben wir mal gezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen. Dass Fehler passieren, die in der Kombination mit einem sehr guten Gegner und einer sehr schlechten Tagesform von uns in einer relativ kurzen Abfolge von 19, 20 Minuten zu drei Gegentoren geführt haben, die uns extrem rausgebracht haben aus dem Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir verwundbar waren, was uns aber auch Lehren gibt für die Zukunft."

"Müssen uns die Kritik gefallen lassen" Das sei auch der Tenor gewesen, den er seinen Spielern im Anschluss an das Spiel mit auf den Weg gegeben habe. Dennoch räumt er ein: "Es steht außer Frage, dass wir im Pokal einen anderen Anspruch haben, was das Erreichen des Finals und des Titels angeht. Da geht's natürlich um die Art und Weise des Ausscheidens. Das war historisch. Wir müssen uns die Kritik gefallen lassen und es ist völlig normal, dass wir diese kritischen Wort auch empfangen müssen und die Lehren daraus ziehen."

Nagelsmann wolle mit seinem Team die Niederlage zum Anlass nehmen den Fokus darauf zu richten, "was wir in Zukunft beeinflussen können. Wir haben davor sehr eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Aber da uns jetzt klar geworden ist, dass wir alle nur Menschen sind, fehlbar sind, nicht alles perfekt machen und auch mal an einem Tag sehr viel nicht richtig machen, heißt das für die Zukunft, dass wir uns dessen in jedem Spiel bewusst sein müssen. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von vielleicht sehr positiver Berichterstattung und dem vielen Lob. An dem einen Tag ist man die beste Mannschaft in Europa und plötzlich nur noch Kreisliga-Niveau. Wir müssen den maximalen Fokus darauf haben, immer wieder zu beweisen, dass wir Bayern München sind und zu den besten Teams in Europa gehören und dass es kein Spiel geben darf, wo das nicht der Fall ist."

Fehleranalyse mit den Führungsspielern Natürlich wäre er gerne am Mittwoch vor Ort gewesen, stellte jedoch auch klar: "Ich glaube nicht, dass wir deswegen das Spiel gewonnen hätten. Aber es ist wichtig, dass man als Trainer auch in Momenten, in denen man untergeht, dabei ist, versucht zu unterstützen und dabei zu sein." Deshalb habe er am Donnerstag ein längeres Gespräch mit einigen Führungsspielern gehabt. Sein Ziel: "Einfach mal zuzuhören, wie die Spieler sich fühlen. Aber auch Lösungen mitzugeben, wie wir in so einem Moment, wo es nicht läuft, die Dynamiken des Spiels mehr in die gegnerische Hälfte kriegen - vielleicht mal mit bayern-untypischen Aktionen." Wie diese aussehen könnten verriet der Coach natürlich nicht. Aber: "Ich glaube, dass wir da ganz interessante Ansätze auch für die Zukunft kriegen können, damit das nicht nochmal passiert. Es ist im Grunde etwas relativ einmaliges und sollte auch etwas einmaliges bleiben."