FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern will den Sack an diesem Samstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) zumachen und zum neunten Mal in Folge deutscher Meister werden. Nachdem es vor zwei Wochen gegen Mainz überraschend nicht geklappt und die Bayern 1:2 verloren hatten, sollen gegen Borussia Mönchengladbach die uneinholbaren 74 Punkte erreicht werden.

Die Gladbacher erinnern sich sicher gern ans Hinspiel. Als die Münchner Anfang Januar am Bökelberg gastierten, feierte das Team um die deutschen Nationalspieler Christoph Kramer und Matthias Ginter nach 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg. Alle drei Tore – durch Jonas Hofmann (35., 45.) und Florian Neuhaus (49.) – fielen nach Ballverlusten der Bayern. Jetzt in dieser Phase der Saison wieder auf den FCB zu treffen, bezeichnete Gladbach-Trainer Rose vor dem Spiel als unglücklich: "Den FC Bayern an dem Tag zu bespielen, an dem er Meister werden kann, ist eine große Aufgabe und Herausforderung. Im Hinspiel waren wir zu Beginn zu passiv und hatten nicht die letzte Überzeugung. Die braucht es aber, um gegen diesen Gegner zu bestehen."