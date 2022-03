"Noch genügend Zeit": Bayern-Boss Hainer sieht Vertragssituation von Lewandowski, Müller und Neuer gelassen

Bayern -Präsident Herbert Hainer sieht in der Debatte über die Verträge von Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer beim Rekordmeister keinen Grund zur Eile. " Wir gehen die Gespräche mit ihnen ganz entspannt an. Es ist noch genügend Zeit, und das wissen unsere Spieler. Jetzt gilt unsere gesamte Konzentration erst einmal unseren großen sportlichen Zielen ", sagte Hainer dem Kicker (Donnerstag). Die Verträge des Trios beim Bundesliga -Spitzenreiter laufen im Sommer 2023 aus. Lewandowski wisse, "dass wir alle ihn hier beim FC Bayern über die Maßen schätzen“, sagte Hainer. "Das Gleiche gilt für Manuel Neuer und Thomas Müller."

Trotz der zunehmenden Spekulationen wolle sich Hainer in den Personalfragen nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Grundsätzlich hat sich der FC Bayern noch nie treiben lassen, weder von irgendwelchen Schlagzeilen noch von permanenten Gerüchten. Es wird auch nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird", so der Bayern-Boss weiter. "Unsere sportliche Leitung ist im kontinuierlichen Austausch mit unseren Spielern und führt zu den entsprechenden Zeiten die Vertragsverhandlungen." Mut mache ihm dabei der Status des Klubs, der zu den "absoluten Spitzenvereinen in der Welt" gehöre. "Ich denke, dass es in den vergangenen Jahren kein Spieler bereut hat, seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert zu haben", erklärte Hainer.