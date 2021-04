Bayern-Boss Rummenigge erklärt Scheitern der Super-League-Pläne – Lob für UEFA-Präsident Ceferin

Das Projekt Super League ist gescheitert – zumindest vorerst. Während unter anderem Real Madrids Präsident Florentino Perez nach wie vor von einer künftigen Umsetzung der Super-League-Pläne überzeugt ist, sieht Karl-Heinz Rummenigge keine Chance mehr, das Projekt am Leben zu halten. "Das Thema ist endgültig erledigt", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München gegenüber der Bild am Sonntag. "Das war ein Warnschuss. Am Ende ist es vielleicht sogar gut gewesen, dass wir diesen ganzen Zirkus binnen 48 Stunden erlebt haben, der die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat." Anzeige

Insgesamt sei Rummenigge von den nun offengelegten Plänen einer Super League aber nicht überrascht gewesen. "Das Thema schwelte bereits seit Jahren. Was jetzt passiert ist, kann man auch als einen SOS-Ruf sehen", erklärte er und verwies auf die finanziellen Probleme im spanischen und italienischen Fußball, die durch die Folgen der Corona-Pandemie noch einmal verschärft worden seien. "Gerade in Südeuropa scheint ein wahnsinnig großer finanzieller Druck zu herrschen." Für den FC Bayern sei eine Teilnahme am Wettbewerb keine Option gewesen. "Wenn ich etwas erfahren hätte, dann hätte ich versucht, mit aller Macht die Super League zu verhindern. Man kann sich nicht separieren von der Fußballfamilie, indem man seine eigene Veranstaltung organisiert zulasten der anderen."

Zwölf europäische Spitzenklubs, darunter neben Manchester City und dem FC Chelsea der FC Liverpool, Real Madrid und Juventus Turin, hatten in der Nacht zum vergangenen Montag die Gründung einer milliardenschweren Super League angekündigt. Diese stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der Europäischen Fußball-Union UEFA. Aus der Bundesliga hatte sich kein Klub der Super League angeschlossen, auch Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain hatte eine Teilnahme abgelehnt. Die Entscheidung des BVB, der Bayern und von PSG sieht Rummenigge als einen Mitgrund für das Scheitern der Pläne an. "Unsere Ablehnung war ein ganz wichtiges Zeichen", erklärte der 65-Jährige. "Ohne uns drei wäre die Super League eben nicht exklusiv gewesen."

Rummenigge: "UEFA hat riesigen Druck aufgebaut" Gescheitert war das Projekt schließlich, als das Projekt viel Gegenwind bekam und die Gründerklubs nach und nach ihren Ausstieg bekanntgaben. Als erster der Initiatoren hatte Manchester City am Dienstagabend seine Teilnahme wieder abgesagt. Dem folgten die anderen fünf englischen Mitgründer FC Liverpool, Manchester United, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und FC Chelsea. Ebenso zogen Atletico Madrid, Inter Mailand, der AC Mailand und Juventus Turin nach. "Die UEFA hat einen riesigen Druck auf die zwölf Klubs aufgebaut. Hinzu kamen Fanproteste und Äußerungen von Politikern", skizzierte Rummenigge die Chronologie des Scheiterns.