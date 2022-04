Müssen "die richtigen Schlüsse" ziehen: Bayern-Boss Oliver Kahn reagiert am Tag nach dem CL-Aus

Vorstandschef Oliver Kahn will aus dem Aus des FC Bayern München in der Champions League Lehren für die kommende Spielzeit ziehen. "Ein sehr bitterer und enttäuschender Abend für uns und alle Fans! Unsere Spieler haben alles reingeworfen und immer an das Weiterkommen geglaubt. Dieses Duell haben wir nicht in München verloren. Trotzdem sind wir zum 2. Mal in Folge im Viertelfinale der CL ausgeschieden", twitterte Kahn am Tag nach dem 1:1 des deutschen Rekordmeisters im Rückspiel gegen den FC Villarreal.

