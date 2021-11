"Er ist der beste Spieler der Welt": Bayern-Boss Kahn erwartet Ballon d'Or für Torjäger Robert Lewandowski

Bayern-Chef Oliver Kahn erwartet, dass Torjäger Robert Lewandowski in diesem Jahr mit dem prestigeträchtigen "Ballon d'Or" für den besten Fußballer ausgezeichnet wird. Er werde am kommenden Montag zur Kür mit nach Paris reisen, kündigte der 52 Jahre alte Kahn bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am Donnerstagabend in München an. "Es würde mich zutiefst enttäuschen, wenn er den Preis nicht gewinnen würde. Keiner hat es mehr verdient als er", sagte der einstige Weltklassetorhüter zum 33-jährigen Polen.