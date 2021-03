"Enorme Herausforderung": Rummenigge über Corona, eine Fan-Rückkehr und die Sonderrolle des Fußballs

Auch der FC Bayern München hat mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bezifferte den unmittelbaren Verlust auf rund vier Millionen Euro pro Spiel ohne Zuschauer. "Corona ist eine enorme Herausforderung", erklärte der 65-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag. Bevor er seinen Posten nach Vertragsende im Sommer 2021 endgültig niederlegt und vollständig an den designierten Nachfolger Oliver Kahn übergibt, wünscht er sich noch eine Rückkehr von Fans. "Ich hoffe, dass ich in meinen letzten Monaten als Vorstandschef noch Spiele mit Zuschauern erleben darf", so Rummenigge.

