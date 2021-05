Bayern-Boss Rummenigge "überzeugt": Lewandowski übertrifft Torrekord - Klare Transfer-Ansage

Am letzten Bundesliga-Spieltag dieser Saison hat Robert Lewandowski erneut die Chance, Fußball-Geschichte zu schreiben: Sollte der Weltfußballer in Diensten des FC Bayern München im Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) ein Tor erzielen, wäre es sein 41. in dieser Liga-Saison. Damit würde Lewandowski, der erst am vergangenen Wochenende den Torrekord von FCB-Ikone Gerd Müller (40 Tore) eingestellt hatte, zum alleinigen Rekordhalter avancieren. Für dieses Vorhaben hat der Star-Stürmer des FCB nun prominente Unterstützung erhalten: Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist "überzeugt" davon, dass Lewandowski den Torrekord bricht, wie er im Gespräch mit dem Sport-Ableger des polnischen Portals Wirtualna Polska verriet.

