Bayern-Boss Rummenigge adelt Neuer: "Bester Torhüter, den die Welt je hatte" - Lob für Nübel-Deal

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat die ablösefreie Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel zur nächsten Saison verteidigt und zugleich Kapitän Manuel Neuer gerühmt. "Also mal ehrlich: Wir wären ja im falschen Film, wenn wir einen Spieler, der als der beste Nachwuchstorhüter gehandelt wird, der ablösefrei auf dem Markt ist, nicht holen wollen würden", sagte Rummenigge vor dem Topspiel des FC Bayern in der Bundesliga gegen Schalke 04 am Samstagabend im Interview mit Münchner Merkur und tz.

Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters gratulierte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu dem Transfer des 23 Jahre alten Nübel, der irgendwann in den kommenden Jahren den zehn Jahre älteren Neuer als Nummer 1 in München ablösen könnte. "Das hat Hasan sehr gut und richtig gemacht", bemerkte Rummenigge. Den Verantwortlichen in München sei auch "klar" gewesen, "dass die Öffentlichkeit da ein sensibles Thema draus macht".