Machtwort vom Bayern-Boss – Rummenigge rüffelt Flick und Salihamidzic: "Wir brauchen Ruhe"

Worum geht es im Zoff zwischen Flick und Salihamidzic - und warum kocht er jetzt wieder hoch? Bereits seit Wochen liegen sich Flick und Salihamidzic öffentlich in den Haaren. Im Kern geht es um Kompetenzgerangel, der Trainer soll auf Mitspracherecht bei Personalentscheidungen pochen, die der Sportchef allein in seinem Ressort verortet. Am Mittwoch knallte es nach einem zwischenzeitlichen Burgfrieden rund um den Fall Jerome Boateng erneut. Wenige Minuten vor dem PSG-Spiel gab Hasan Salihamidzic gegenüber Sky bekannt, dass der auslaufende Vertrag des Weltmeisters nicht verlängert wird.

Rummenigge reicht es angesichts des wieder aufzuflammen drohenden internen Konflikts und verwies auf die erfolgreiche Saison der Bayern. So sei der FCB "mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga" und habe trotz der Pleite in der Champions League am Mittwoch "noch eine Chance, (...) in der Champions League weiterzukommen". Doch die Ziele scheinen dem Boss aufgrund des Nebenkriegsschauplatzes gefährdet zu sein. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, müssen harmonisch, loyal und professionell zusammenarbeiten. Das ist meine klare Forderung an die sportliche Führung", so Rummenigges Machtwort. "Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet."