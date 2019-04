Bayern-Boss Uli Hoeneß fordert: "Gegen Dortmund muss geliefert werden"

Der Pokal-Wahnsinn gegen Heidenheim hatte auch Vereinspatron Uli Hoeneß auf der Tribüne emotional mitgenommen. Der Zittersieg des FC Bayern München auf der vorletzten Etappe zum Endspiel in Berlin änderte beim Präsidenten freilich nichts an der Erwartungshaltung für das alles überstrahlende Meisterschaftsduell mit Borussia Dortmund. "Am Samstag, 18.30 Uhr, darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden", sagte der 67-jährige Hoeneß der Deutschen Presse-Agentur.

Ob der "Clasico" das fesselnde und irre 5:4 (1:2) gegen die furios aufspielenden Zweitliga-Kicker des 1. FC Heidenheim um den dreifachen Torschützen Robert Glatzel emotional noch toppen kann, scheint kaum vorstellbar. "Solch ein Spiel wird man nicht zweimal in einer Woche spielen, da können Sie sicher sein", meinte Trainer Niko Kovac. Aber der Liga-Hit, in dem der Serienmeister den schwarz-gelben Rivalen am 28. Spieltag wieder vom Bundesliga-Thron stürzen will, ist der Fußballabend, der die nationalen Kräfteverhältnisse neu ordnen könnte. Für Hoeneß kommen die 90 Minuten der Wahrheit am Samstag: "An eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative."

Es geht um Platz eins. Aber Hoeneß geht es auch um ein Statement nach dem 3:2 des BVB in der Hinrunde. "Wenn wir nicht gewinnen, würde ich zwar trotzdem gerne deutscher Meister werden, aber dann hätten wir es nicht mehr ganz so verdient, weil wir ja auch im Hinspiel das Nachsehen hatten. Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will." Sieg, Unentschieden, Niederlage - an eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft glaubt Hoeneß nicht, auch wenn der BVB "im Moment" bei zwei Punkten Vorsprung "einen kleinen Vorteil" besitze. "Jetzt wird es ein ganz enger Fight bis zum Saisonende, egal, wie das direkte Duell ausgeht", sagte der 67 Jahre alte Präsident.

