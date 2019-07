Falls es mit Sané nichts wird: FC Bayern nimmt Brais Mendez als Back-up ins Visier

Ausgesprochen wurde dieser recht deutliche Appell gerade erst am Mittwoch von Bayern-Topstürmer Robert Lewandowski. Er ist vor allem adressiert an Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der die Transferaktivitäten aktuell voranzutreiben scheint. Während der FC Bayern für eine Marketingreise durch die USA tourt, tüftelt der Bosnier im Hintergrund am Kader für die neue Saison. Er verzichtete deshalb sogar darauf, die Mannschaft in Amerika zu begleiten. Von München aus seien die Gegebenheiten bessere, um bei Transfers besser handeln und reagieren zu können, als dies von einem anderen Kontinent aus mit einer zudem anderen Zeitzone möglich wäre.