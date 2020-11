Bayern-Aufstellung gegen Bremen fix: Startelf-Debüt für Musiala – Martinez ersetzt Tolisso

Nord-Süd-Schlager in der Bundesliga: Der FC Bayern will am Samstagnachmittag in der Bundesliga (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Werder Bremen die Tabellenführung verteidigen. Von alter Spannung ist vor dem Traditionsduell aber kaum etwas zu spüren: Bayern hat die letzten 19 Bundesliga-Spiele gegen Werder allesamt gewonnen und geht auch am Samstag als deutlicher Favorit in die Partie. "Wir haben nur die Chance, wenn die Bayern nachlassen. Wir müssen dabei mutig und effizient sein", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Anzeige