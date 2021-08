Nagelsmann bestätigt: FC Bayern ohne Neuer und Lewandowski gegen den Bremer SV

Der FC Bayern München wird im DFB-Pokal-Nachholspiel gegen den Bremer SV am Mittwoch (20.15 Uhr, Sky und Sport1) im Weserstadion ohne Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Nationalspieler Leon Goretzka antreten. Das bestätigte FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag in München vor der Abreise des Bayern-Trosses in die Hansestadt. Anzeige

Neuer war in der vergangenen Woche mit Sprunggelenksproblemen angeschlagen gewesen und beim 3:2 gegen den 1. FC Köln überraschend in die Startelf zurückgekehrt. "Er wird eine Pause kriegen. Der Fuß hat ein bisschen reagiert, das war aber zu erwarten. Er wird nicht mitreisen", sagte Nagelsmann über seinen Schlussmann, der aller Voraussicht nach von Rückkehrer Sven Ulreich vertreten wird. Er ist nicht der einzige, der gegen Bremen nicht mit von der Partie ist. Der zuletzt überragende Mittelstürmer Lewandowski wird aufgrund der hohen Belastung auch in den kommenden Wochen nicht gegen die Bremer spielen und wie Neuer in München bleiben.

Auch Goretzka wird geschont "Auch Lewy wird hier trainieren, ein intensives Training machen", so Nagelsmann ("Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen") weiter. Der Pole werde in den kommenden Wochen sowohl für die Bayern als auch für die polnische Nationalmannschaft noch genügend Spiele absolvieren. Ein Einsatz gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, Sky) sei aber gesichert. Als dritter Spieler werde Goretzka geschont - ebenfalls aus Gründen der Belastungssteuerung. Auch er wird allerdings, sofern er nominiert wird, zur Nationalmannschaft reisen.