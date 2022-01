Offiziell: Abwehr-Talent Bright Arrey-Mbi auf Leihbasis nach Köln - Vertrag beim FC Bayern zuvor verlängert 

Der 1. FC Köln hat sich auf der Zielgeraden der Transferperiode noch einmal im Abwehrzentrum verstärkt. Wie der Bundesliga-Achte am Montag mitteilte, kommt Abwehr-Talent Bright Akwo Arrey-Mbi vom FC Bayern und bindet sich auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2022/23 an den Klub. Für den 18-Jährigen ist es eine Rückkehr in seine Heimat. Er wuchs im rheinländischen Kaarst auf. Von dort war er bereits 2014 nach England gewechselt und bei Norwich City und dem FC Chelsea ausgebildet worden. 2019 ging es zurück nach Deutschland und zum FC Bayern. Anzeige

Die Münchner vermeldeten zeitgleich zum Wechsel des Youngster, dass man sich mit ihm auf eine Verlängerung des Vertrages bis 2025 verständigt habe. "Bright Arrey-Mbi ist ein junger Spieler mit einem großen Potenzial. Daher freuen wir uns, dass wir den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2025 verlängern konnten. Er soll nun beim 1. FC Köln Spielpraxis in der Bundesliga sammeln und sich auf der nächsten Stufe weiterentwickeln", erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Junioren-Nationalspieler Arrey-Mbi gehörte in dieser Saison zum Stammpersonal der Münchner Regionalliga-Mannschaft und kam dort auf 19 Einsätze. Im Dezember 2020 bestritt er im Alter von 17 Jahren sein einziges Profi-Spiel für den deutschen Rekordmeister und stand in der Champions-League Partie bei Atlético Madrid (1:1) in der Startelf. Er ist der zweite defensive Zugang der Kölner in diesem Transferfenster. Zuvor hatte der Klub bereits Julian Chabot auf Leihbasis von Sampdoria Genua geholt. Mit Rafael Czichos (zu Chicago Fire), Jorge Meré (zum CF América) und Noah Katterbach (zum FC Basel/Leihe) gab der Verein aber auch drei Abwehrspieler ab.