Bericht: FC Bayern beobachtet Arsenal-Talent Bukayo Saka - Auch Liverpool und Man United interessiert

Der englische U19-Nationalspieler, der in Ghana geboren wurde, kam in dieser Saison immerhin schon in 15 Premier-League-Spielen zum Einsatz, absolvierte darüber hinaus vier Einsätze in der Europa League. Dort schoss er sogar zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Allein beim 3:0-Sieg der Londoner bei Eintracht Frankfurt im September traf Saka einmal und legte zwei Tore auf. In der Liga reichte es bisher zu einer Torvorlage. Im FA Cup verhalf er Arsenal zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen Bournemouth mit einem Treffer und einer Vorlage zum Einzug ins Achtelfinale.